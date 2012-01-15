Если Франция не опомнится, то потеряет и то, что осталось

Рейтинговое агентство Standard&Poor's отреагировало на критику своих действий со стороны французских властей. Эксперты агентства заявили, что готовы и дальше понижать рейтинг, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

"Дефицит бюджета Франции уже достаточно высок, - сообщил на пресс-конференции аналитик S&P Мориц Кремер. - В случае, если он продолжит расти и достигнет определенного уровня, это может привести к очередному понижению кредитного рейтинга Франции".

При этом М.Кремер уточнил, что речь идет конкретно о Франции. Возможность распада еврозоны при присуждении низких кредитных рейтингов агентство, по его словам, не рассматривает.

Накануне S&P снизил кредитный рейтинг Франции с "наивысшего" (ААА) до "очень высокого" (АА+). В Париже это решение объявили необоснованным.



