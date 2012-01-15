Иностранные войска могут войти в Сирию
01:08, 15 января 2012Мир
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Эмир Катара дал интервью
Эмир Катара предложил направить в Сирию военный контингент Лиги арабских государств - для прекращения кровопролития и столкновений между противниками и сторонниками сирийского президента Башара Асада.
Шейх Хамад бин Халифа аль-Тани высказал своё предложение в интервью программе "60 минут" на американском телеканале CBS.
Эмир стал первым арабским лидером, допустившим возможность применения международных войск для прекращения внутреннего конфликта в Сирии, сообщает Reuters.
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