Иностранные войска могут войти в Сирию

Эмир Катара предложил направить в Сирию военный контингент Лиги арабских государств - для прекращения кровопролития и столкновений между противниками и сторонниками сирийского президента Башара Асада.



Шейх Хамад бин Халифа аль-Тани высказал своё предложение в интервью программе "60 минут" на американском телеканале CBS.



Эмир стал первым арабским лидером, допустившим возможность применения международных войск для прекращения внутреннего конфликта в Сирии, сообщает Reuters.