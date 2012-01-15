Иностранные войска могут войти в Сирию

01:08, 15 января 2012
Мир
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Эмир Катара дал интервью

Эмир Катара предложил направить в Сирию военный контингент Лиги арабских государств - для прекращения кровопролития и столкновений между противниками и сторонниками сирийского президента Башара Асада.

Шейх Хамад бин Халифа аль-Тани высказал своё предложение в интервью программе "60 минут" на американском телеканале CBS.

Эмир стал первым арабским лидером, допустившим возможность применения международных войск для прекращения внутреннего конфликта в Сирии, сообщает Reuters.

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