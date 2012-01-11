ОБСЕ осудила приговор белорусскому телеоператору

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня МИЯТОВИЧ осудила приговор белорусскому телеоператору Олесю БОРОЗЕНКО к 11 дням заключения за “участие в несанкционированном событии”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОБСЕ.

“Беларусь продолжает мешать журналистам освещать общественные протесты. Правительство должно было дать возможность журналистам освещать любые политические события, санкционированы они официально, или нет, для обеспечения права общества знать”, - завила Д.МИЯТОВИЧ.

“Я призываю власть освободить О.БОРОЗЕНКО и прекратить преследование его и других журналистов”, - добавила она.

О.БОРОЗЕНКО был задержан 8 января возле здания КГБ в Минске, когда он снимал на видеокамеру для телеканала “Белсат” попытку активиста гражданской кампании “Европейская Беларусь” Никиты КОВАЛЕНКО провести одиночный пикет.

Н.КОВАЛЕНКО развернул портреты заключенных и бело-красно-белый флаг, но через несколько минут был задержан людьми, которые выбежали из здания КГБ. Вместе с ним был задержан и О.БОРОЗЕНКО.

9 января суд Центрального района Минска осудил О.БОРОЗЕНКО к 11 суткам заключения.