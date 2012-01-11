В Сирии снаряд попал в группу журналистов

Сегодня в результате ракетного обстрела в сирийском городе Хомс погиб сотрудник французского телеканала France 2, бельгийский журналист получил ранения.

Как сообщает РИА «Новости», снаряд попал в группу журналистов, находившихся в городе.

В Сирии уже почти десять месяцев не прекращаются антиправительственные протесты. Ежедневно поступают сообщения о гибели людей - как мирных граждан, так и сотрудников силовых структур. По данным ООН, общее число жертв в стране превысило 5 тыс. человек.

Сирийские власти заявляют, что в столкновениях с вооруженной оппозицией было убито более 2 тысяч военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Сирии, против которых действуют хорошо вооруженные боевики.