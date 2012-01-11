Китайцы намерены таки повернуть реки вспять

В 2012 году Китай вложит свыше 64 млрд. юаней (10,13 млрд. долларов) в реализацию грандиозного проекта переброски рек с юга на засушливый север страны.

Об этом, как передает ИТАР-ТАСС, сообщил руководитель данной программы при Госсовете КНР Е Цзинпин.

Проект "поворота рек" общей стоимостью более 77 млрд. долларов был утвержден в 2002 году. Он предполагает сооружение сети каналов - Восточного, Центрального и Западного, по которым в северном направлении будет перебрасываться часть стока рек Янцзы, Хуайхэ, Хуанхэ и Хайхэ. Работы рассчитаны на 50-60 лет. После прокладки каналов протяженностью 1,3 тыс. км засушливый север страны будет ежегодно получать до 50 млн. кубометров воды.

К настоящему моменту правительство уже вложило в реализацию данной программы около 137,6 млрд. юаней (21,8 млрд. долларов), в 2011 году инвестиции составили 57,8 млрд. юаней (9,1 млрд. долларов). За последние несколько лет из районов, где будет проходить центральный участок проекта, было переселено порядка 330 тыс. человек. В 2012 году, сообщил Е Цзинпин, на новое место жительства переедут еще около 1,5 тыс. человек. Центральный канал, согласно плану, должен быть проложен к 2014 году, а восточный - к 2013 году.