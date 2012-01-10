Венгрия должна вернуть помощь, предоставленную авиакомпании Malev

Венгрия должна вернуть назад помощь, предоставленную авиакомпании Malev.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено сегодня Еврокомиссией.

Согласно решению, государственная помощь, предоставленная венгерской властью авиакомпании на протяжении 2007-2010 годов, признана не отвечающей законодательству ЕС.

Европейская комиссия, в частности, отмечает, что из-за своей сложной ситуации на то время, авиакомпания не смогла бы привлечь на рынке соответствующее финансирование. Вместе с тем, в соответствии с законодательством ЕС, государственная помощь может оказываться частной компании только, если такая компания способна привлечь соответствующее финансирование на финансовых рынках.

В связи с этим Еврокомиссия решила обязать власть Венгрии вернуть деньги от компании Malev в государственный бюджет.

Приватизированная в 2007 году авиакомпания Malev была полностью ренационализирована в 2010 году.