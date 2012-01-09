Большинство хорватов хотят в ЕС

Около 58% хорватов выступают за присоединение к Европейскому Союзу, несмотря на продолжающийся экономический кризис в ЕС.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного организацией Promocija Plus в начале января, сообщает сегодня Интернет-издание EUobserver.

Этот опрос был проведен за несколько недель до официального референдума относительно присоединения Хорватии к ЕС, назначенного на 22 января.

Результаты референдума не будут обязательными к исполнению, однако являются важными с политической точки зрения для правительства страны.

Как сообщал УНИАН, Хорватия подала заявку на членство в ЕС в 2003 году, а 9 декабря 2011 года – подписала соглашение о присоединении.

Хорватия должна присоединиться к ЕС с 1 июля 2013 года.