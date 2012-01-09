Число пострадавших при взрыве газа в ресторане в Москве достигло 39 человек

Число пострадавших в результате взрыва газа в ресторане на юго-западе Москвы достигло 39 человек, из них 32 госпитализированы.

Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на информацию руководства столичного департамента здравоохранения.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по двум статьям: №109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и №238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как сообщал УНИАН, взрыв произошел в понедельник днем в итальянском ресторане на улице Новочеремушкинская, дом 38.