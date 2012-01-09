Взрыв в московском ресторане: два человека погибли, 15 - травмированы

В Москве в результате взрыва в ресторане погибли два человека, еще 15 травмированы. Предварительная причина ЧП – взрыв газового баллона.

Как сообщает ИТАР-ТАССсо ссылкой на начальника пресс-службы московского Управления МЧС Евгения БОБЫЛЕВА, пожар в ресторане локализован, два работника ресторана погибли и 15 посетителей, включая ребенка, пострадали.

"Двое погибших - это персонал ресторана, все пострадавшие - посетители, среди них один ребенок", - сказал он.

Тела погибших были обнаружены при разборе завалов.

Представитель МЧС подчеркнул, что пожар произошел на кухне и в пристройке, а не в самом здании ресторана.

В результате взрыва произошло частичное обрушение кровли и выбиты стекла. Место происшествия оцеплено.