Число жертв стрельбы в бельгийском Льеже возросло до 7 человек

Число жертв стрельбы в бельгийском Льеже 13 декабря возросло до 7 человек.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, сегодня в одной из городских больниц от полученных во время инцидента ранений скончался 20-летний юноша.

Агентство напоминает, что 13 декабря Нордин Амрани, 33-летний рецидивист, многократно судимый за хранение оружия и наркотиков, в центре Льежа бросил шумовую гранату на автобусной остановке, а потом открыл беспорядочный огонь по людям из штурмовой винтовки, после чего покончил с собой.

Полиция установила, что преступник действовал в одиночку. Двигавшие им мотивы пока не установлены. Предположительно, убийца находился под воздействием наркотиков.

Как сообщал УНИАН, в результате взрывов и стрельбы тогда погибли шесть человек, включая преступника, еще 123 были ранены.

По данным МИД Украины, граждан Украины среди пострадавших в результате теракта в Льеже нет.