В Праге сегодня похоронят Вацлава Гавела

В Праге сегодня пройдут государственные похороны бывшего президента Чехословакии и Чехии Вацлава Гавела, одного из лидеров "бархатной революции" 1989 года, положившей конец коммунистическому режиму в стране.

Как сообщает радио «Свобода», церемония прощания в кафедральном соборе Святого Вита, в пражском Граде, завершит трехдневный национальный траур по Вацлаву Гавелу, скончавшемуся 18 декабря на 76-м году жизни.

На похоронах будут присутствовать многие зарубежные лидеры, в том числе президент Франции Николя САРКОЗИ, британский премьер-министр Дэвид КЭМЕРОН, экс-президенты Польши и США Лех ВАЛЕНСА и Билл КЛИНТОН, нынешний американский госсекретарь Хиллари КЛИНТОН.

Драматург, эссеист, бывший диссидент Вацлав Гавел был избран президентом Чехословакии после "бархатной революции". С 1993 по 2003 годы он занимал пост президента Чешской республики.