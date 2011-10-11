В Египте казнен человек, убивший семерых христиан

В Египте в отношении Мухаммеда Ахмеда Мухаммеда Хусейна - убийцы членов христианской коптской общины - приведен в исполнение смертный приговор, передает Reuters.

Убийство, за которое осужден 41-летний М.Хусейн, также известный как Хамам аль-Камуни, произошло в рождественский сочельник 2010 года, напоминает РосБизнесКонсалтинг. В г.Наг-Хаммади из машины, в которой, кроме Хусейна, находились еще два преступника, по прихожанам коптской церкви был открыт огонь из автоматического оружия. От огнестрельных ранений скончались 7 прихожан и полицейский, охранявший церковь. Этот случай стал причиной ухудшения и без того сложных отношений христиан-коптов с местными мусульманами.

Тело повешенного преступника выдано родственникам в морге г.Александрия для последующего захоронения.

Напряженность между религиозными группами Египта серьезно усилилась после свержения Хосни Мубарака из-за расширения влияния сторонников организации "Братья-мусульмане".

По меньшей мере 36 человек, в том числе военнослужащие, погибли и 327 пострадали в результате столкновений в центре Каира в воскресенье вечером во время массовой демонстрации протеста коптов. Египетские христиане требовали отставки губернатора Асуана, где накануне сожгли церковь, и защиты своих прав.