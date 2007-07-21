Президентом Индии впервые в истории страны избрана женщина (фото)

Президентом Индии впервые в истории страны избрана женщина - 72-летняя Пратибха ПАТИЛ.

Об этом объявила сегодня после подведения итогов голосования избирательная комиссия Индии.

П.ПАТИЛ, которая до своего выдвижения занимала пост губернатора штата Раджастхан на западе Индии, является многолетним членом партии "Индийский национальный конгресс" (ИНК). В период с 1962 по 1985 год заседала в законодательном собрании штата Махараштра. В разные годы она держала портфели министра жилищного строительства, социального развития, туризма этого крупного штата со столицей в Мумбаи. После этого П.ПАТИЛ была избрана в верхнюю палату индийского парламента от ИНК. До начала политической карьеры работала юристом.

Президент в Индии выполняет в основном церемониальную роль, являясь гарантом соблюдения демократических норм, и не обладает реальной исполнительной властью. При этом глава государства является верховным главнокомандующим, имеет право ввести чрезвычайное положение и утверждает премьер-министра.

Президента выбирает сроком на пять лет Избирательная коллегия, состоящая из депутатов обеих палат индийского парламента и законодательных собраний штатов и союзных территорий. "Вес" депутатского голоса исчисляется в баллах и определяется числом жителей, которых представляет народный избранник.

Действующий президент Индии 75-летний Абдул КАЛАМ, известный как "отец" индийской ракетно-космической программы, покидает свой пост 24 июля.