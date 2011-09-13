МИД не подтверждает информацию о расстреле в Ливии 11 украинцев

МИД Украины не подтверждает информацию о расстреле в Ливии 11 граждан Украины.

Об этом УНИАН сообщил спикер МИД Александр ДИКУСАРОВ.

«Наше посольство в Триполи не получило подтверждения данного инцидента», - сказал А.ДИКУСАРОВ.

По его словам, МИД связалось с послом Сербии в Ливии, поскольку в информации хорватской газеты говорилось и о гражданах этой страны. «И он (посол - УНИАН) также это не подтвердил», - сказал А.ДИКУСАРОВ.

Кроме того, МИД связалось с врачами, находящимися в Мисрате, которые также не подтвердили данную информацию.

Для проверки этой информации посол Украины в Хорватии связывается с изданием, распространившим эту информацию.

Как сообщили некоторые СМИ, ранее хорватская газета "Вечерни лист" сообщила, что в ходе боев за Мисрат на стороне Муаммара КАДДАФИ воевало 85 иностранцев из Сербии, Хорватии, Украины, Колумбии, Боснии, России. Как заявил репортеру ливийский проводник Абдель Азиз МАДИНА, после авиаударов НАТО и отступления сил М.КАДДАФИ многие из них попали в плен к противникам М.КАДДАФИ, а 9 граждан Хорватии, 12 граждан Сербии, 11 граждан Украины и 10 граждан Колумбии были расстреляны. Он назвал их наемниками и "хладнокровными убийцами", отмечает «Украинская правда».