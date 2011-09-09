В странах "Восточного партнерства" людей больше, чем в России

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ оптимистически оценивает шансы на подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом до конца текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КЛЮЕВ заявил сегодня на конференции министров экономики государств „Восточного партнерства”, которая проходит в рамках ХХІ Экономического форума в польском городе Криница.

„Мы на очень активном этапе переговоров, и я имею надежду, что необходимые документы сможем подписать в этом году во время саммита Украина ЕС в декабре”, - сказал А.КЛЮЕВ, которого цитирует wnp.pl.

„Знаю, что есть еще ряд дел, которые нужно согласовать как на уровне экспертов, так и на высшем уровне, но думаю, что во всем есть прогресс, и вижу хорошие перспективы для этого процесса”, - сказал он.

Первый вице-премьер также назвал „актуальной и полезной” программу Евросоюза „Восточное партнерство” для государств, которые хотят присоединиться к европейскому сообществу.

Заместитель главы польского правительства Вальдемар ПАВЛЯК, который также принимает участие в конференции, очень положительно оценил намерения украинских властей заключить Соглашение об ассоциации в период председательства Польши в Евросоюзе. „Это был бы очень сильный акцент для распространения и усиления сотрудничества в нашем регионе”, - сказал он.

В.ПАВЛЯК назвал также очень перспективным сотрудничество государств "Восточного партнерства". „Если посмотрим на население, то увидим, что в нашем регионе проживает больше жителей, чем в Российской Федерации. ВВП наших государств также больше российского. Этот факт часто не замечают”, - сказал польский вице-премьер.