PIS: власть РФ сфальсифицировала результаты расследования Смоленской катастрофы

Российская власть сфальсифицировала результаты расследования причин Смоленской авиакатастрофы, которая 10 апреля 2010 года унесла жизни 96 польских граждан, в том числе Президента Польши Леха Качинского.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Варшаве сегодня заявил представитель самой популярной в Польше оппозиционной партии «Право и справедливость» (PIS) Антоний МАЧЕРЕВИЧ, который возглавляет специально созданную для расследования причин трагедии группу депутатов в польском Сейме.

Депутат, презентуя так называемую «Белую книгу Смоленской трагедии», отметил, что российская власть с первых минут после катастрофы начала активную дезинформационную кампанию, а позже активно фальсифицировала материалы расследования.

По его данным, российская сторона, в частности, фальсифицировала записи «черных ящиков» польского самолета, изъяв из них приказ командира экипажа «об отходе на второй круг» на высоте принятия решения 100 м.

Кроме этого, по словам А.МАЧЕРЕВИЧА, российская прокуратура аннулировала первые свидетельства диспетчеров Смоленского аэродрома, уничтожила записи их работы в день катастрофы и другие доказательства по делу, среди которых он назвал обломки самолета.

По словам А.МАЧЕРЕВИЧА, власть Польши среди других документов до сих пор не имеет оригинала «черных ящиков» Ту-154 и протоколов вскрытия жертв катастрофы.

Присутствующий на пресс-конференции председатель PIS, брат-близнец погибшего Президента Ярослав КАЧИНСКИЙ отметил, что по приезде в Смоленск ему неоднократно повторяли, что самолет разбился на четвертой попытке посадки.

«Это передавалось как очевидная правда, хотя на самом деле это была очевидная неправда», - сказал он, заметив, что такого рода информации было намного больше.

Я.КАЧИНСКИЙ сказал, что Смоленская авиакатастрофа не имеет аналогов в мировой истории.

Он также заметил, что о якобы вине пилотов ему сообщил министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ сразу после того, как стало известно о трагедии.

Как сообщал УНИАН, 27 июня польская правительственная комиссия передала окончательный рапорт о причинах Смоленской авиакатастрофы Д.ТУСКУ, который после ознакомления с документом и переводом его на английский и русский язык определит сроки его публикации.

Польская власть сначала планировала подготовить общий с россиянами рапорт о причинах Смоленской катастрофы, но Межгосударственная авиационная комиссия в январе обнародовала лишь собственную версию причин трагедии.

Польские эксперты накануне публикации российского рапорта направили около 150 страниц замечаний к 200-страничному документу МАК, в котором вина за трагедию была возложена на польских пилотов.

МАК назвала непосредственной причиной авиакатастрофы попытки пилотов, которые якобы находились под давлением польских высокопоставленных должностных лиц, посадить самолет «любой ценой».

По предварительным оценкам польских экспертов, пилоты на самом деле не пытались посадить самолет, но не успели – по пока не обнародованным причинам - поднять его на безопасную высоту после того, как машина прошла «высоту принятия решения» - 100 м над землей.