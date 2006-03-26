Ющенко: Украина будет искать формы сотрудничества с Беларусью...

Украина будет искать такие формы сотрудничества с Беларусью, которые бы стимулировали развитие демократии в этом государстве.

Об этом, как сообщает интернет-представительство главы Украинского государства, сказал сегодня в интервью журналистам Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

«Беларусь является нашим соседом, и мы, конечно, будем искать способы формирования такого сотрудничества с белорусской нацией, белорусским народом, которые бы стимулировали развитие демократических процессов в этой стране, работали на демократию», – сказал Президент.

Говоря об украинской оценке выборов в Беларуси, В.ЮЩЕНКО еще раз засвидетельствовал, что она «полностью отвечает оценке ОБСЕ». «Я, как Президент, не могу не доверять этому почтенному демократическому европейскому учреждению по соблюдению принципов и свобод демократии», – подчеркнул он, напомнив, что в миссию ОБСЕ входили также представители Украины.

Справка УНИАН. В Беларуси 19 марта состоялись президентские выборы. По официальным данным Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов, победу на выборах одержал Александр ЛУКАШЕНКО, который набрал 83% голосов избирателей. Явка избирателей была беспрецедентной и составляла 92,6%.

20 марта в Минске председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Элси ХАСТИНГ сообщил, что, согласно заключению наблюдателей ОБСЕ, президентские выборы в Беларуси характеризовались серьезными недостатками и не отвечали взятым этой страной обязательствам перед Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.