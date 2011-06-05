Восстановлен доступ к интернету в Сирии

В субботу на большей части территории страны был восстановлен доступ к интернету, ограниченный несколькими днями ранее, сообщает Радио Свобода.

Соединенные Штаты вновь осудили власти Сирии за применение силы против демонстрантов и за отключение интернета.

В субботу в г.Хама около 100 тысяч человек приняли участие в похоронах погибших в пятницу. Число жертв при разгоне антиправительственной демонстрации силами безопасности превысило 50. Сообщается, что в субботу полиция не вмешивалась в происходящее, и новых столкновений в городе не зафиксировано. Вечером, однако, на его окраины была введена бронетехника.

Три человека погибли в субботу на северо-западе страны в провинции Идлиб, где силы безопасности открыли огонь по демонстрантам.