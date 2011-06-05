Украина может подписать соглашение об ассоциации с ЕС уже в сентябре

Украина в случае успешного завершения запланированного на июнь раунда переговоров с Европейским Союзом сможет подписать соглашения об ассоциации с ЕС и о зоне свободной торговли в сентябре этого года.

Об этом сообщает польское информационное агентство РАР со ссылкой на неназванного собеседника в одной из служб Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН.

«По данным высокопоставленного дипломата в Европейской службе внешних действий (EASEU), в идеальном сценарии оба соглашения (о свободной торговле и ассоциации) могли бы быть подписаны во время саммита «Восточного партнерства» в сентябре в Варшаве», - отмечает агентство.

Пресс-секретарь Посольства Украины в Брюсселе Ирина ШКЛЯР сказала польскому агентству, что очередной, 17-й раунд переговоров, который запланирован на 20 июня в Киеве, «может стать решающим» для их технического завершения.

В украинском посольстве также отметили, что после майских переговоров вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА с европейской стороной все «красные линии стали зелеными».

«Европейская комиссия не предоставляет деталей, но считает, что есть большой шанс на приближение последнего этапа переговоров», - отмечает РАР.