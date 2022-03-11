В эти города за две недели прибыло около 300 тысяч украинцев.

Варшава и Краков больше не могут принимать беженцев.

Об этом сообщает в Telegram Государственная пограничная служба Украины.

В сообщении сказано, что за две недели в Краков приехало около 80-100 тысяч украинцев. Также отмечается, что Варшава уже приняла 200 тысяч беженцев из Украины, но не в состоянии принять больше.

Как писал УНИАН, власти Польши надеются, что беженцы сами попросят переселить их в другие города когда жизнь в переполненных мегаполисах станет невыносимой. Украинцам предлагают переезжать в другие города, у них есть возможности для комфортного расселения по Польше.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Польше значительно упростили доступ к рынку труда для украинских беженцев.

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