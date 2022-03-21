Также 3 тыс. грн будут выплачены на каждого ребенка, который вынужденно переехал в более безопасное место.

Правительство будет выплачивать переселенцам, которые покинули места активных боевых действий, ежемесячно по 2 тыс. грн.

Об этом в своем видеообращении заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство выплатит каждому переселенцу минимальную денежную ежемесячную помощь в сумме 2 тыс. гривен. Просто через "Дию" на карточку банка, без лишних бумаг, бюрократии всем, кто переехал из районов активных боевых действий", - сказал он.

По его словам, также 3 тыс. грн будут выплачены на каждого ребенка, который вынужденно переехал в более безопасное место.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров запустил специальную программу помощи, которая предусматривает выплату по 6500 гривень.

Подать заявку на 6500 грн могут жители территорий, где ведутся активные боевые действия, но только наемные работники, за которых платится ЕСВ, и ФЛП всех групп.

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