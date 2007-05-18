Саммит Россия-ЕС начался в Бурлацком приюте (фото)

Лидеры России и ЕС начали в четверг вечером неформальную встречу в рамках 19-го саммита Россия-ЕС в комплексе "Волжский утес" на живописном берегу Волги.

Первую встречу президента России Владимира Путина, главы Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу и канцлера председательствующей в ЕС Германии Ангелы Меркель решено было провести в формате рабочего ужина. Для этого был избран один из ресторанчиков на территории комплекса, который весь оформлен в русском стиле.

Первым к трактиру "Бурлацкий приют" приехал Путин, которого у входа уже ждали премьер-министр Михаил Фрадков и спецпредставитель президента по вопросам взаимоотношений с Евросоюзом Сергей Ястржембский. Учитывая неформальный характер встречи, все они были без галстуков.

Затем к месту встречи подъехал Баррозу, он тепло поприветствовал Путина и других российских чиновников. Лидеры, обменявшись рукопожатием, продолжили беседу на английском.

Спустя несколько минут, подъехал автомобиль канцлера ФРГ. Меркель и Путин обменялись рукопожатиями и несколько минут поговорили, но уже на немецком. Затем президент России пригласил гостей пройти в дом.

Лидеры поднялись на террасу, где на несколько минут задержались, позволяя фоторепортерам сделать несколько снимков. После этого гости прошли в ресторан, который оформлен в стиле русской избы. Антураж дополняла русская народная музыка.

За ужином Путин, Баррозу и Меркель обсуждали российско-европейские отношения. Вечером гостей из Евросоюза ждал концерт, во время которого их вниманию была предложена русская народная музыка, в том числе известная песня "Ой, то не вечер", классические произведения русских композиторов и немецкие народные мелодии.

По материалам РИА Новости