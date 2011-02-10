В Египте убиты три человека, десятки ранены

00:20, 10 февраля 2011
Мир
1873

Началась забастовка на Суэцком канале

В Египте в среду три человека убиты и около ста ранены в столкновениях между демонстрантами и силами безопасности в городе Аль-Харга на юге страны, сообщает Радио Свобода.

Начали забастовку тысячи рабочих, занятых на эксплуатации Суэцкого канала. Они требуют повышения зарплаты.

В среду в Каире продолжились антиправительственные демонстрации на центральной площади. Манифестанты заблокировали вход в здание парламента, которое охраняют военные на бронетранспортерах.

Самая влиятельная оппозиционная группировка «Братья-мусульмане» заявила, что будет настаивать на немедленной отставке президента Хосни Мубарака. При этом исламисты утверждают, что не пытаются захватить власть.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter