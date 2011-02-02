WikiLeaks представлен на Нобелевскую премию

19:42, 02 февраля 2011
Мир
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За борьбу за свободу слова

Норвежский парламентарий номинировал сайт WikiLeaks, известный публикациями американских секретных документов, на Нобелевскую премию мира 2011 года, сообщает Радио «Свобода».

Член парламента Норвегии от Социалистической левой партии Снурре ВАЛЕН отметил заслуги этого проекта в борьбе за свободу слова и доступ к информации.

Обычно номинации на Нобелевскую премию мира держат в секрете, но определенных правил на этот счет не существует.

Имя лауреата премии объявят в начале октября.

 

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