На юге Пакистана найдены мертвыми речные дельфины
01:21, 02 февраля 2011Мир
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Гангские дельфины - редкий вид
Специалисты по охране живой природы сообщили о том, что в провинции Сингх на юге Пакистана найдены семь мертвых индийских речных дельфинов.
Индийские (или гангские) речные дельфины - одни из самых редких млекопитающих на планете. По подсчетам ученых, их осталось не более тысячи, замечает Би-би-си.
Погибшие дельфины, как предполагается, либо запутались в рыболовных сетях, либо были отравлены местными рыбаками, нередко применяющими яд для ловли рыбы.
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