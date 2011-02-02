На юге Пакистана найдены мертвыми речные дельфины

Специалисты по охране живой природы сообщили о том, что в провинции Сингх на юге Пакистана найдены семь мертвых индийских речных дельфинов.

Индийские (или гангские) речные дельфины - одни из самых редких млекопитающих на планете. По подсчетам ученых, их осталось не более тысячи, замечает Би-би-си.

Погибшие дельфины, как предполагается, либо запутались в рыболовных сетях, либо были отравлены местными рыбаками, нередко применяющими яд для ловли рыбы.