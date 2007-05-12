В результате взрыва на турецком курорте Измир ранены по меньшей мере 15 человек

В турецком курортном городе Измир на побережье Эгейского моря по меньшей мере 15 человек получили ранения при взрыве на местном рынке.

Как сообщает радио “Свобода”, двое раненых - в тяжелом состоянии.

Большинство пострадавших - рыночные торговцы. Данными о раненых иностранных туристах полиция не располагает.

Как сообщил представитель полиции, сработало самодельное взрывное устройство, установленное на мопеде или мотоцикле, стоявшем у торговых рядов.

Мэр Измира Азиз КОЧАОГЛУ отрицает какую-либо связь случившегося с запланированной на воскресенье демонстрацией в поддержку светского государства и против избрания президентом представителя правящей происламской партии Абдуллы ГЮЛЯ.