США: приговор Ходорковскому портит репутацию России

Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что обвинительный приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву оказывает негативное влияние на репутацию России в том, что касается обеспечения прав человека и улучшения инвестиционного климата, сообщает Лента.ру со ссылкой на распространенное AFP заявление.

По словам Клинтон, решение Хамовнического суда "вызывает вопросы по поводу избирательного уголовного преследования и приоритета политических соображений над законом". Госсекретарь отметила, что объявленный президентом России курс на модернизацию требует соблюдения принципа независимости суда.

Клинтон добавила, что США продолжат следить за развитием дела.