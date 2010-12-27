США: приговор Ходорковскому портит репутацию России
22:26, 27 декабря 2010Мир
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Заявление сделала госсекретарь
Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что обвинительный приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву оказывает негативное влияние на репутацию России в том, что касается обеспечения прав человека и улучшения инвестиционного климата, сообщает Лента.ру со ссылкой на распространенное AFP заявление.
По словам Клинтон, решение Хамовнического суда "вызывает вопросы по поводу избирательного уголовного преследования и приоритета политических соображений над законом". Госсекретарь отметила, что объявленный президентом России курс на модернизацию требует соблюдения принципа независимости суда.
Клинтон добавила, что США продолжат следить за развитием дела.
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