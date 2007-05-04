Солана приветствует договоренность между Ющенко и Януковичем

Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьер СОЛАНА приветствует достижение договоренности между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧОМ о досрочных выборах.

Об этом идет речь в его комментарии, текст которого передан УНИАН.

“Эта договоренность прокладывает путь для решения политического кризиса в стране. Я приветствую обязательство обоих лидеров обеспечить, чтобы эти выборы были свободными и честными”, - отмечается в комментарии Х.Соланы.

Верховный представитель ЕС также приывал рабочую группу согласовать необходимые шаги для имплементации сегодняшней договоренности и отметил, что скорая работа группы подтвердит углубление политического диалога и демократии, а также обязательство украинских лидеров работать на благо народа Украины.

“Украина – ключевая страна для Европы и близкий партнер для ЕС. Демократия и реформы имеют решающее значение для качества углубленного партнерства”, - отмечает Х.Солана.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины В.Ющенко после встречи с В.Януковичем заявил о достижении политического согласия на проведение досрочных парламентских выборов после внесения определенных изменений в избирательное законодательство.