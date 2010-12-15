В Греции объявлена общенациональная забастовка

В Греции объявлена общенациональная 24-часовая забастовка.

Как сообщает «Газета.ру», ожидается прекращение работы общественного транспорта, паромного, железнодорожного и авиационного сообщения.

Городской транспорт Афин, однако, будет работать днем несколько часов для того, чтобы доставить участников митингов к местам проведения акций.

Помимо работников транспорта в забастовке примут участие чиновники, работники соцслужб, включая больницы, члены школьных и банковских профсоюзов. Также к протестным акциям присоединятся представители бизнеса.