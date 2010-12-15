В Греции объявлена общенациональная забастовка
08:55, 15 декабря 2010Мир
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В Греции объявлена общенациональная 24-часовая забастовка.
Как сообщает «Газета.ру», ожидается прекращение работы общественного транспорта, паромного, железнодорожного и авиационного сообщения.
Городской транспорт Афин, однако, будет работать днем несколько часов для того, чтобы доставить участников митингов к местам проведения акций.
Помимо работников транспорта в забастовке примут участие чиновники, работники соцслужб, включая больницы, члены школьных и банковских профсоюзов. Также к протестным акциям присоединятся представители бизнеса.
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