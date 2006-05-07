На месте падения самолета в Черном море, возможно, найдены ”черные ящики»

Поисковые суда обнаружили в районе проведения поисковой операции на месте авиакатастрофы А-320 фрагмент корпуса самолета, предположительно это может быть обшивка фюзеляжа. При этом фрагментов тел пассажиров обнаружить не удалось, сообщили РИА “Новости” в поисковой службе.

Бортовые самописцы, по всей видимости, находятся на глубине меньшей, чем предполагалось, считают участники поисковой операции. По их словам, обнаружены несколько объектов, координаты которых совпадают с источником звукового сигнала, зафиксированного французскими специалистами и который может исходить от бортовых самописцев.

Уустановлена точная глубина - объекты находятся на склоне подводной скалы на глубине от 40О до 450 метров. Ранее предполагалось, что глубина в этом месте составляет 680 метров.

В понедельник с помощью специальной подводной техники предполагается получить изображение этих объектов.

Бортовые самописцы таких самолетов, как погибший в Сочи А-320, могут сохраняться в течение 30 дней на глубине до 6000 метров, подтвердили сегодня эксперты из французского Бюро расследования авиакатастроф. Как правило, в течение 30 дней установленные на них радиомаяки продолжают работать.

Один из самописцев предназначен для регистрации параметров полета на всем его протяжении, другой - записывает переговоры в пилотской кабине. Параметры полета включают прежде всего скорость, высоту и курс полета, а также работу автопилота. Они фиксируются каждую секунду.

Общий вес одного "черного ящика" достигает 10 килограммов, причем 7 из них приходится на своего рода бронированный саркофаг, где находится память. Самописец может выдержать не только погружение на 6000 метров в течение месяца, но и температуру в 1100 градусов по Цельсию в течение часа и сжатие силой в 2,2 тонны.