Россия присоединилась к Международной таможенной конвенции

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал Федеральный закон «О присоединении Российской Федерации к Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18 мая 1973 года в редакции Протокола о внесении изменений в Международную конвенцию об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 26 июня 1999 года».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, законом предусмотрено присоединение России к Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18 мая 1973 года в редакции Протокола о внесении изменений в Международную конвенцию об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 26 июня 1999 года, являющееся необходимым этапом на пути вступления РФ во Всемирную торговую организацию.

Закон был принят Государственной думой 20 октября 2010 года и одобрен Советом федерации 27 октября.