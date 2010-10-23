На Гаити в результате вспышки холеры умерли уже около 200 человек

11:30, 23 октября 2010
Мир
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Более 2,5 тысячи - госпитализированы

На севере Гаити в результате вспышки холеры умерли уже около 200 человек, более 2 тысяч 600 - госпитализированы.

Как сообщает радио «Свобода», власти страны принимают меры для предотвращения распространения болезни в палаточных лагерях, где после землетрясения в январе этого года вынуждены проживать сотни тысяч человек.

В результате землетрясения погибли около 250 тысяч человек и полтора миллиона остались без крова.

 

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