Российской оппозиции разрешили митинг в центре Москвы

Власти Москвы впервые дали оппозиции разрешение на проведение митинга в защиту 31-й статьи Конституции РФ на Триумфальной площади столицы, сообщает РосБизнесКонсалтинг. Одна из лидеров "Стратегии-31", руководитель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева рассказала, что к участию в акции будут допущены лишь 200 человек.

Глава МХГ отметила, что на митинг могут прийти около 1,5 тыс. человек, поэтому оппозиции придется принять решение о "лишних" участниках акции, превышающий предложенный московской мэрией лимит.

Митинги в защиту 31-й статьи Конституции РФ, гарантирующей свободу собраний, проводятся российской оппозицией на Триумфальной площади столицы по 31-м числам каждого месяца. Ранее мэрия Москвы отказывалась санкционировать проведение акции. Разгон несанкционированных "Маршей несогласных" регулярно сопровождался задержаниями и избиениями их участников.