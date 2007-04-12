Мороз беспокоится, кто примет гостей, если у нас не будет парламента

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ выражает обеспокоенность по поводу возможности проведения сессии ОБСЕ в Украине в июле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, отвечая на вопрос о перспективах вступления Украины, в частности, во Всемирную торговую организацию.

По его словам, ВР сделала все для того, чтобы Украина была принята в ВТО. Он отметил, что некоторые страны сегодня выдвигают «дополнительные аргументы, которые могут затормозить этот процесс».

А.МОРОЗ считает, что в ситуации, которая касается перспектив Украине в международной политике, важна позиция Президента Украины и премьер-министра.

По словам А.МОРОЗА, позавчера в разговоре с Президентом Виктором ЮЩЕНКО он затронул вопрос о проведении сессии ОБСЕ в июле 2007 года в Украине.

По его словам, парламент Украины организует это мероприятие и на это используются «колоссальные средства», которые предусмотрены специально в бюджете.

Как заявил А.МОРОЗ, «если мы представим, что будут выборы 27 мая (а их не будет, это понятно), то у нас не будет парламента, и кто в это время будет принимать гостей?».

Председатель ВР отметил, что речь идет об авторитете государства, и не нужно «позориться таким образом». По его словам, Украина не может объяснять, что, мол, ситуация такова, «что мы портфели не поделили, что мы сводим счеты, а уже тогда будем в Европу двигаться». По словам А.МОРОЗА, в этой ситуации нужно «беспокоиться о реноме государства».