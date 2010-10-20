США отреагировали на стратегический оборонный отчет Великобритании

Великобритания останется главным партнером США в военной сфере, говорится в заявлении госсекретаря США Хиллари Клинтон, посвященном обнародованию британского стратегического обзора по обороне и безопасности.

Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон, представляя в Палате общин Стратегический обзор по обороне и безопасности, сообщил, что бюджет на оборону Соединенного Королевства на ближайшие четыре года будет сокращен на 8%. Кэмерон сообщил, что численность британской армии к 2015 году будет сокращена на семь тысяч человек - до 95,5 тысячи человек, пять тысяч мест будет сокращено в королевских ВВС и столько же на флоте.

Кроме того, в течение четырех лет министерство обороны должно будет сократить 25 тысяч человек гражданского персонала. При этом британский премьер пообещал, что расходы на операцию в Афганистане сокращаться не будут, а британские военнослужащие в провинциях страны, напротив, получат дополнительное техническое оснащение.

"США высоко ценят стремление премьер-министра Дэвида Кэмерона и его правительства сбалансировать бюджет, одновременно сохраняя в наилучшем виде обороноспособность перед лицом усиливающихся угроз безопасности", - цитирует заявление Клинтон РИА "Новости".

Госсекретарь заявила, что располагает всеми доказательствами того, что Великобритания подготовила тщательный и продуманный обзор, а значит "сможет выполнять все свои обязательства по НАТО и останется наиболее сильным партнером наших войск в стремлении снизить уровень угроз XXI века".

Стратегический обзор по обороне и безопасности стал первым обзором оборонной отрасли Великобритании за 12 лет и был представлен в рамках большой правительственной программы по сокращению бюджетных расходов.