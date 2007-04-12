Боевики взорвали иракский парламент

В результате мощного взрыва, произошедшего днем 12 апреля в здании иракского парламента, имеются "многочисленные жертвы", сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

Источник агентства пояснил, что взрывное устройство сработало в ресторане парламентского комплекса, где в это время находились многие депутаты.

Здание парламента размещено внутри так называемой "Зеленой зоны" - нескольких хорошо укрепленных кварталов иракской столицы, где находятся большинство правительственных учреждений.

Для прониктовения на эту территорию необходимо пройти несколько проверок на предмет наличия оружия и взрывчатых веществ, отмечает агентство.

Лента.ру