Боевики взорвали иракский парламент
14:05, 12 апреля 2007Мир
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Взрывное устройство сработало в ресторане
|Дым над местом взрыва. Фото AFP/Yahoo!
Источник агентства пояснил, что взрывное устройство сработало в ресторане парламентского комплекса, где в это время находились многие депутаты.
Здание парламента размещено внутри так называемой "Зеленой зоны" - нескольких хорошо укрепленных кварталов иракской столицы, где находятся большинство правительственных учреждений.
Для прониктовения на эту территорию необходимо пройти несколько проверок на предмет наличия оружия и взрывчатых веществ, отмечает агентство.
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