Три фрегата для ЧФ будут построены до конца 2014 г.

Объединенная промышленная корпорация проиграла тендер ВМФ России на постройку трех фрегатов, пишет газета "РБК daily". По итогам конкурса контракт на строительство кораблей будет подписан с одним из предприятий Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Корабли будут создаваться для Черноморского флота России на мощностях прибалтийского завода "Янтарь". ОПК планировала строить фрегаты на мощностях Балтийского завода и "Северной верфи".

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы "Янтаря", три фрегата для Черноморского флота России будут построены до конца 2014 года. Контракт с заводом на строительство кораблей будет подписан в ближайшие несколько дней. По условиям тендера, "Янтарь" должен будет построить фрегаты проекта 11356. При этом сборка кораблей будет вестись одновременно со строительством таких же фрегатов для ВМС Индии, ведущимся по контракту 2007 года.

В сентябре 2010 года главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Высоцкий заявил, что Черноморский флот будет ежегодно получать один-два фрегата проекта 11356 начиная с 2013 года. При этом в 2015 году в состав флота будут входить уже не менее пяти таких кораблей, напоминает Лента.ру.

Фрегаты проекта 11356 обладают водоизмещением в четыре тысячи тонн. Длина корпуса фрегата составляет 124,8 метра, дальность хода - 4,5 тысячи миль, а максимальная скорость равна 30 узлам. Корабли вооружены артиллерийской установкой А-190Э калибра 100 миллиметров, зенитным ракетным комплексом "Штиль-1", зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Каштан", восемью ПЗРК "Игла" и двумя двухтрубными торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра. В авиагруппу фрегатов могут входить вертолеты Ка-28 или Ка-31.