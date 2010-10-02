Путину доложили, что желающих заменить Лужкова слишком много

Председатель Высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов заявил, что перечень кандидатов на пост мэра российской столицы достаточно обширен, пишет Би-би-си.

Это заявление он сделал после встречи с премьер-министром РФ Владимиром Путиным, на которой обсуждался вопрос о кандидатах на пост московского мэра.

"У нас не недостаток кандидатов, а их слишком много, нам нужно сократить список до тех объемов, которые мы обычно вносим – 3-4 кандидатуры", - пояснил Грызлов.

Он также заявил, что консультации по этому вопросу будут продолжены на следующей неделе.

Место московского градоначальника стало вакантным после того, как президент России Дмитрий Медведев своим указом отправил мэра столицы Юрия Лужкова в отставку.