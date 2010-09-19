Похищенные члены Независимого избиркома Афганистана убиты

Полиция обнаружила тела трех пропавших накануне членов Независимой избирательной комиссии Афганистана, сообщает Reuters со ссылкой на главу Комиссии.

В парламентских выборах в Афганистане приняли участие 3,6 млн человек. Члены Талибана, накануне поклявшиеся сорвать выборы совершили за субботу более 300 нападений, погибли не менее 11 избирателей и 3 полийцейских, кроме того были похищены сотрудники избирательной комиссии и несколько кандидатов в парламент.