Лидеры ЕС улучшат сотрудничество со стратегическими партнерами

Лидеры ЕС регулярно будут определять ключевые месиджи для сотрудничества со стратегическими партнерами.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в выводах, одобренных сегодня на заседании Европейского Совета (саммите глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН).

“(Европейский Совет – УНИАН) в будущем регулярно будет обсуждать внешние отношения с целью определения стратегической ориентации в канун ключевых событий, в частности, с целью выработки ключевых месиджей относительно наших целей и средств для их достижения”, - отмечается в выводах.

В результате сегодняшнего обсуждения Европейский Совет также высказался относительно подготовки к нескольким важным событиям, среди которых саммиты с Китаем, Южной Кореей, странами Азии, США, Южной Африкой, Украиной и Россией, а также саммит Союза для Средиземноморья и саммит G-20.