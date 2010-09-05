Смертник взорвал автомобиль в военном лагере в Дагестане
Трое погибших, больше 30 раненых
Пятеро российских военнослужащих, пострадавших в результате теракта близ Буйнакска (Дагестан), находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни, сообщил РИА Новости официальный представитель Минобороны.
27 военнослужащих получили легкие ранения и ранения средней тяжести.
Полевой лагерь мотострелковой бригады близ дагестанского Буйнакска в ночь на воскресенье подвергся атаке террориста-смертника на автомобиле. Минобороны сообщает о трех погибших.
Около 00.30 начиненный взрывчаткой ВАЗ-21014 прорвался на территорию полигона "Дальний", где находится палаточный городок военнослужащих. Охрана открыла огонь и автомобиль смертника врезался в армейский грузовик, которым водитель пытался перегородить дорогунападавшему. В результате подрыв произошел на краю лагеря, тем самым были предотвращены более масштабные жертвы.
К тому же, по предварительной информации, сработала часть взрывчатки - около 30 килограммов в тротиловом эквиваленте из находившихся в автомобиле 50.