Смертник взорвал автомобиль в военном лагере в Дагестане

Пятеро российских военнослужащих, пострадавших в результате теракта близ Буйнакска (Дагестан), находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни, сообщил РИА Новости официальный представитель Минобороны.

27 военнослужащих получили легкие ранения и ранения средней тяжести.

Полевой лагерь мотострелковой бригады близ дагестанского Буйнакска в ночь на воскресенье подвергся атаке террориста-смертника на автомобиле. Минобороны сообщает о трех погибших.

Около 00.30 начиненный взрывчаткой ВАЗ-21014 прорвался на территорию полигона "Дальний", где находится палаточный городок военнослужащих. Охрана открыла огонь и автомобиль смертника врезался в армейский грузовик, которым водитель пытался перегородить дорогунападавшему. В результате подрыв произошел на краю лагеря, тем самым были предотвращены более масштабные жертвы.

К тому же, по предварительной информации, сработала часть взрывчатки - около 30 килограммов в тротиловом эквиваленте из находившихся в автомобиле 50.