ЕС подписал договор о демонтаже ядерных объектов Ирака
22:33, 29 августа 2010Мир
1016 0
Евросоюз выделяет 3,2 млн. долларов
Европейский Союз подписал с Ираком соглашение о демонтаже, резервации и дезактивации ядерных объектов, построенных при Саддаме Хусейне, сообщает Радио "Свобода".
До сих пор своими силами Ираку удалось закрыть только один ядерный объект - в центре Багдада.
Программа ЕС по подготовке иракских специалистов и поставке оборудования рассчитана на 10 лет. ЕС выделяет на эти цели 3 миллиона 200 тысяч долларов. В проекте участвуют около 80 иракских ученых.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter