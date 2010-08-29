ЕС подписал договор о демонтаже ядерных объектов Ирака

Европейский Союз подписал с Ираком соглашение о демонтаже, резервации и дезактивации ядерных объектов, построенных при Саддаме Хусейне, сообщает Радио "Свобода".

До сих пор своими силами Ираку удалось закрыть только один ядерный объект - в центре Багдада.

Программа ЕС по подготовке иракских специалистов и поставке оборудования рассчитана на 10 лет. ЕС выделяет на эти цели 3 миллиона 200 тысяч долларов. В проекте участвуют около 80 иракских ученых.