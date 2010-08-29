Около сотни скинхедов атаковали рок-фестиваль

В Челябинской области отряд скинхедов напал на зрителей рок-фестиваля "Торнадо", передает "Эхо Москвы".

По предварительным данным, около ста бритоголовых ворвались на территорию лагеря у г.Миасс, где расположились участники фестиваля, и начали избивать гостей и охрану. Позже скинхеды напали также на сотрудников милиции, выхватывая у них дубинки и избивая окружающих. Была слышна и стрельба.

Информация о раненых пока официально не подтверждена. Комментариев со стороны правоохранительных органов и властей Челябинской области по поводу нападения пока не было.