Около сотни скинхедов атаковали рок-фестиваль
21:40, 29 августа 2010Мир
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Сообщение из Челябинской области
В Челябинской области отряд скинхедов напал на зрителей рок-фестиваля "Торнадо", передает "Эхо Москвы".
По предварительным данным, около ста бритоголовых ворвались на территорию лагеря у г.Миасс, где расположились участники фестиваля, и начали избивать гостей и охрану. Позже скинхеды напали также на сотрудников милиции, выхватывая у них дубинки и избивая окружающих. Была слышна и стрельба.
Информация о раненых пока официально не подтверждена. Комментариев со стороны правоохранительных органов и властей Челябинской области по поводу нападения пока не было.
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