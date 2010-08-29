Иран обвинил Oriflame во враждебной деятельности

Власти Ирана обвинили шведскую косметическую компанию Oriflame в антигосударственной деятельности.

По словам иранского министра, ответственного за деятельность спецслужб, Хейдара Мослехи, которые приводит государственное телевидение, сотрудники компании, работавшие в Иране, вели деятельность по подрыву устоев власти в стране. Мослехи подчеркнул, что за деятельностью Oriflame стояли спецслужбы стран, враждебных к Ирану - не уточнив, каких именно.

Ранее власти закрыли офис шведской компании в Тегеране и арестовали 5 ее сотрудников, сообщает Радио «Свобода».

Фирма Oriflame действует по принципу сетевого маркетинга, когда продукция продается не через магазины, а продавцами, каждый из которых создает собственную сеть распространения.

Иранский чиновник утверждает, что Oriflame начала свою деятельность "под экономическим предлогом". "Но за этим есть проблемы с безопасностью и противостояние с Исламской республикой Иран".

Представители Oriflame отвергают обвинения, заявляя, что ее сотрудники не вмешивались в политику.