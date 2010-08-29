Проснулся вулкан, молчавший 400 лет
13:01, 29 августа 2010Мир
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На Суматре эвакуированы 12 тыс. человек
На индонезийском острове Суматра впервые за последние 400 лет началось извержение вулкана Синабун, из-за чего эвакуированы 12 тысяч человек. Как передает Reuters, сообщений о пострадавших не поступало.
Вулкан Синабун, расположенный на севере Суматры, начал извергаться около полуночи, извержению предшествовали несколько суток повышенной активности вулкана, его кратер был переполнен лавой, сообщили в Индонезийском центре вулканологии.
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