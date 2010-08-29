В Москве пройдет ретроспектива фильмов Юрия Ильенко

В Москве в рамках ХIV Форума национальных кинематографий пройдет ретроспектива фильмов украинского режиссера Юрия Ильенко.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, ХIV Форум национальных кинематографий состоится с 28 августа по 3 сентября в московском Доме кино.

Предполагается показ трех картин Ю.Ильенко: 28 сентября – «Белая птица с черной отметиной», 30 августа - «Колодец для жаждущих», 31 августа - «Лебединое озеро. Зона».

Как сообщил УНИАН председатель Конфедерации Союзов кинематографистов, режиссер Рустам ИБРАГИМБЕКОВ, программа Форума сославлена из 10 полнометражных игровых картин, которые представляют актуальный кинематограф Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины и Эстонии.

«Практически отобраны лучшие картины, сделанные на евразийском пространстве в последнее время. Украинское представительство мощно в ретроспективе фильмов Ю.Ильенко. Украина - великая кинематографическая держава», - сказал Р.ИБРАГИМБЕКОВ.

Председатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС), Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад БЮЛЬ-БЮЛЬ Оглы подчеркнул, что фонд активно поддерживает кинематографистов из стран СНГ.

«Мы 70 лет жили в одной стране. У нас много общего. Кроме того, в маленьких странах невозможно создать свой кинорынок, поэтому кинематографии небольших стран должны ориентироваться на показ фильмов в других странах», - сказал он.

П.БЮЛЬ-БЮЛЬ Оглы подчеркнул, что МФГС продолжает поддерживать проекты, направленные на развитие кинематографа.

В общем, в программу XIV Форума национальных кинематографий вошли: «Глазами призрака», Азербайджан, 2010 г., режиссер Р.ИБРАГИМБЕКОВ; «Волки», Беларусь, 2009 г., режиссер Александр КОЛБЫШЕВ; «Истинный полдень», Таджикистан, 2009 г., режиссер Носир САИДОВ; «Похититель света», Кыргызстан, 2010 г., режиссер Актан Арым КУБАТ (АБДЫКАЛЫКОВ); «Искушение Святого Тони», Эстония, режиссер Вейко ЫУНПУУ; «Омут», Литва, режиссер Гитис ЛУКШАС; «Заблудившийся», Казахстан, режиссер Акан САТАЕВ; «Постскриптум», («P.S.»), Узбекистан, режиссер Елкин ТУЙЧИЕВ; «Бибинур», Россия, 2009 г., режиссер Юрий ФЕТИНГ и «Игла. Ремикс», Казахстан, режиссер Рашид НУГМАНОВ.

ХIV Форум национальных кинематографий проводится при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

*** Юрий Ильенко родился в 1936 году в Черкассах. Окончил школу в Москве, учился в Институте кинематографии на операторском факультете. В 1963 году был оператором фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков". Режиссер фильмов "Колодец для жаждущих", "Вечер накануне Ивана Купала", "Белая птица с черной отметиной", "Мечтать и жить", "Молитва за гетмана Мазепу" и многих других.

Ю.Ильенко скончался 15 июня с.г. на 75-м году жизни.