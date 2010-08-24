В Непале разбился самолет с туристами
09:53, 24 августа 2010Мир
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Направлялись на Эверест
Самолет авиакомпании Angi Air, на борту которого находились, по предварительным данным, 15 человек, во вторник разбился в Непале, передает Газета.Ru.
Самолет вылетел из непальской столицы Катманду в город Лукла - перевалочный пункт туристов и альпинистов, направляющихся к Эвересту, и разбился в населенном пункте Шикхарапур.
По предварительным данным, на борту находились несколько иностранных туристов.
Информации о выживших пока нет.
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