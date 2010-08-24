В Непале разбился самолет с туристами

Самолет авиакомпании Angi Air, на борту которого находились, по предварительным данным, 15 человек, во вторник разбился в Непале, передает Газета.Ru.

Самолет вылетел из непальской столицы Катманду в город Лукла - перевалочный пункт туристов и альпинистов, направляющихся к Эвересту, и разбился в населенном пункте Шикхарапур.

По предварительным данным, на борту находились несколько иностранных туристов.

Информации о выживших пока нет.