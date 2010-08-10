Турция хочет отказаться от системы «все включено»

С 2011 года турецкие отели группы Rixos собираются отказаться от использования системы «все включено», весьма популярной у туристов, сообщает turist.rbc.ru.

Эта новость вызвала множество споров среди владельцев турецких гостиниц и представителей туристической индустрии.

Мэр Антальи Мустафа АКАЙДЫН сравнил систему «все включено» с обоюдоострой бритвой, которая, привлекая множество туристов, сильно бьет по частным предпринимателям. С другой стороны, владельцам пятизвездочных отелей становится все сложнее поддерживать должный уровень услуг, оставляя цены на прежнем уровне. Отель Rixos Premium Bodrum откажется от системы «все включено» с 1 мая 2011 года, сообщает РИА «Новости».

Похоже, что с 2011 года в Турции пойдет процесс отказа 5-звездочных и сетевых отелей от системы «все включено». Но не сетевые 4- и 3-звездочные гостиницы вряд ли последуют за ними, поскольку их доход сильно зависит от «прикормленных» all-inclusiv туристов.

Кроме сформировавшейся привычки туриста платить за «все» один раз, встает вопрос отсутствия в Турции необходимой инфраструктуры для обслуживания туристов. Если в Испании, Италии и Греции множество мелких и крупных городов, где есть рестораны, кафе, магазинчики, термальные комплексы и салоны красоты, где туристов привыкли обслуживать по высшему разряду и мало-мальски объясняются на 4-5 языках, то в Турции ничего подобного нет. Редкие рестораны, куда привозят туристов, не смогут постоянно обслуживать огромное количество отдыхающих из отелей-гигантов.

Понятно, что Турции нужно развивать туристическую инфраструктуру, но в первые годы такого перехода страна рискует потерять множество иностранных отдыхающих. А туристам придется дополнительно оплачивать все те услуги, которые раньше доставались совершенно бесплатно, ведь в первое время конкуренции у «отельных» служб - ресторанов, кафе, спа-комплексов не будет.