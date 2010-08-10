Многотысячная ночная манифестация проходит в центре Варшавы перед президентским дворцом, поляки требуют перенести памятный крест, установленный здесь после авиакатастрофы под Смоленском, в костел святой Анны, передает корреспондент РИА Новости.

По некоторым оценкам, в манифестации на Краковском предместье принимает участие до 15 тысяч человек. Акция началась в 23.00, планируется, что демонстранты разойдутся в час ночи.

Непосредственно возле деревянного креста находится несколько десятков сторонников того, чтобы крест оставался на месте. Сторонников и противников креста полиция отделила металлическими заграждениями.

Манифестация проходит шумно, но без инцидентов. Демонстранты свистят и скандируют "Крест - в костел!", "Уважайте конституцию", "Ярослав (Качиньский) - опомнись".

Как сообщал УНИАН, 3 августа сторонники креста не допустили его переноса в костел святой Анны.