Крест в память о Лехе Качиньском спровоцировал беспорядки в Варшаве

В Варшаве произошли столкновения горожан с полицией. Жители не позволили убрать крест памяти погибшего президента Леха Качиньского у президентского дворца, сообщает Радио "Свобода". Сотни варшавян окружили место, где сразу же после авиакатастрофы был поставлен большой деревянный крест и, несмотря на призывы духовных лиц, не позволили перенести его в костел по соседству.

"Пусть сначала поставят здесь памятный знак с именами погибших, а потом, пожалуйста, - забирают крест".

Наиболее активных защитников креста полиция попыталась задержать, а после прорыва заградительных барьеров, был применен слезоточивый газ.

Крест у президентского дворца установили польские скауты, которые просили в будущем поставить на его месте памятник жертвам катастрофы.

Новый президент Бронислав Коморовский распорядился убрать крест с площади и переместить его в расположенную неподалеку церковь святой Анны. Перемещение креста было запланировано на сегодня, однако сторонники Леха Качиньского пообещали сорвать процедуру любыми методами.